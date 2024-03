Musiker Peter braucht dich

Peter aus dem bayerischen Mainburg ist leidenschaftlicher Musiker und Fischer von Kindesbeinen an. Die Liebe zur Natur und Musik hat er auch an seine Söhne Dominik und David weitergegeben, die zu dritt schon auf vielen Bühnen standen. Doch im Februar stellte sich das Leben des 67-Jährigen völlig auf den Kopf. Seit Peter an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt ist, steht seine Verlobte Margit täglich an seinem Krankenbett und zaubert ihm auch an schweren Tagen ein Lächeln ins Gesicht. Peter will seinen kleinen Enkel Nils aufwachsen sehen, Zeit mit seiner Familie verbringen und wieder ans Wasser fahren. Um wieder gesund zu werden, braucht der liebevolle Familienmensch eine Stammzellspende. Registriere dich – für Peter und andere Betroffene!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.