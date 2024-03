Ostereier bemalen für Marvin

Marvin (31) erhielt vor wenigen Wochen die Diagnose akute Leukämie, Blutkrebs. Seine einzige Chance auf Leben: eine Stammzellspende. Deshalb organisieren seine Familie mit den Kamerad:innen der Feuerwehr Auerswalde und Bürgermeister der Gemeinde Lichtenau Andreas Graf, eine Registrierungsaktion. Dort wird es außerdem die Möglichkeit geben, Ostereier zu bemalen und auf dem Ostereierwanderweg in Auerswalde zu verteilen. Die Spenden dafür gehen an die DKMS, um die Registrierungen zu finanzieren. „Ich möchte meinem Sohn ein guter Vater sein, ihn aufwachsen sehen. Ich will leben. Bitte registriert euch und teilt diesen Aufruf. Jeder Einzelne kann das Gegenmittel in sich tragen. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein“, appelliert Marvin an seine Mitmenschen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.