RB Leipzig gegen Blutkrebs

Am 1. März 2025 wird der Bundesligist RB Leipzig Blutkrebs beim Heimspiel gegen Mainz 05 die rote Karte zeigen. Denn am 24. Spieltag der Bundesligasaison haben die Besucher:innen in der Red Bull Arena die Chance, sich direkt vor Ort in wenigen Minuten als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen und dadurch eventuell eines Tages einem an Blutkrebs erkrankten Menschen das Leben zu retten. Wer am Spieltag nicht vor Ort sein wird, kann sich hier kostenlos ein Registrierungsset nach Hause bestellen und den Wangeninnenabstrich bequem vom Sofa aus durchführen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Auf der Festwiese vor dem Stadion wird ein DKMS-Zelt stehen, das für alle zugänglich ist – eine Eintrittskarte für das Spiel ist nicht erforderlich. Zusätzlich gibt es zwei weitere Registrierungsstände im Stadionumlauf, die jedoch nur für Ticketinhaber:innen erreichbar sind.

Gemeinsam kicken wir Blutkrebs ins Aus!