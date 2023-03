Regina will Leben

Regina ist 42 Jahre jung und lebt mit ihrer Familie am Starnberger See. Sie liebt ihr Leben, verbringt viel Zeit in der Natur und in ihrem Garten, engagiert sich in der Gemeinde als Köchin im örtlichen Kindergarten und ist einfach eine Frohnatur. Doch dann der Schock: Im März erhält Regina die Diagnose Blutkrebs. Seitdem steht ihre Welt Kopf. Krankenhausaufenthalte werden zum Alltag. Um überleben zu können, benötigt die Mutter von zwei Söhnen dringend eine Stammzellspende. Ihr Ehemann Rudi und ihre engsten Freundinnen bitten die Bevölkerung um Mithilfe: „Aufgeben ist keine Option für Regina. Aber alleine kann sie es nicht schaffen. Bitte lass dich registrieren! Vielleicht bist gerade du der genetische Zwilling für Regina oder einen anderen Patienten. Wir danken dir von Herzen.“