Stammzellspender:in gesucht

Vincent ist fünf Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und seinen jüngeren Zwillingsbrüdern in Bayerfeld-Steckweiler. Er geht gerne in den Kindergarten und zur Bambinifeuerwehr. Überhaupt liebt er alles, was mit der Feuerwehr zu tun hat und ist immer mit viel Freude dabei. Doch plötzlich ist alles anders. Vincent hat Blutkrebs. Aktuell ist er in Behandlung. Um wieder gesund zu werden, benötigt er wahrscheinlich eine Stammzellspende. Um keine Zeit zu verlieren und schon jetzt aktiv zu werden, organisieren Kamerad:innen und Freund:innen der Feuerwehr und der Gemeinde ein Registrierungswochenende – für Vincent und andere Patient:innen weltweit.

Alle, die mitmachen, könnten ein:e Lebensretter:in sein! Kommst du vorbei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.