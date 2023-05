Tobias braucht dringend Eure Hilfe

Tobias (39) ist an Blutkrebs erkrankt. Diese Diagnose erhält der dreifache Vater erst vor wenigen Wochen. Eigentlich müsste Tobias jetzt stark sein und seiner Frau zur Seite stehen, denn auch sie ist an Krebs erkrankt – in dem Fall unheilbar. Tobias jedoch hat noch eine Chance auf Leben: Eine Stammzelltransplantation!

Dafür braucht er jetzt dringend eure Hilfe! Dieser doppelte Schicksalsschlag darf nicht zum Schlimmsten führen! Um das zu verhindern, organisieren Freund:innen gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Ihr Appell an Euch: „Bitte helft alle mit Tobias zu retten! Er ist ein toller Mensch und wundervoller Vater. Bitte lasst euch für Ihn und andere Betroffene registrieren.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.