Touchdown für Jason

Lasst uns Teamgeist zeigen und gemeinsam Leben retten: Der 16-jährige Jason spielt leidenschaftlich gerne Football bei den Scorpions Stuttgart, doch jetzt ist er an Blutkrebs erkrankt. Wie viele Erkrankte mit dieser Diagnose benötigt er eine Stammzelltransplantation und damit eine:n passende:n Stammzellspender.in. Wir vermissen Jason im Team und wollen, dass er möglichst schnell wieder gesund wird und auf den Platz zurückkehren kann. Als Mannschaft wissen wir, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und Zusammenhalt zu zeigen. Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Team viel bewegen - für Jason und alle anderen Blutkrebserkrankten. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich bei der Aktion als Stammzellspender:in registrieren und so helfen Leben zu retten. Kommt vorbei und teilt den Aufruf!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.