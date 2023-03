Das ist Norbert. In seiner Heimat Preischeid und Umgebung ist der 56-Jährige vielen bestens als „Nobby“ bekannt. Man kann immer auf ihn zählen, denn er hilft wo er nur kann. Doch an seinem Geburtstag im Oktober der Schock: Nobby geht es so schlecht, dass er ins Krankenhaus muss, dort bekommt er wenige Tage später die Diagnose Blutkrebs. Zum Überleben braucht er eine Stammzellspende. Für die Familie und den Freundeskreis steht sofort fest: „Unser Nobby braucht uns jetzt alle! Er ist immer für alle da, jetzt müssen wir ihm helfen!“ Daher organisieren sie zusammen mit der DKMS eine Registrierungsaktion bei der sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren als Stammzellspender:in registrieren kann und so Norbert und all den anderen Patient:innen eine zweite Chance auf Leben schenken kann. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Stammzellspender:in gefunden werden. Neben der Registrierungsmöglichkeit wird es vor Ort ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt geben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher bitten wir die Menschen ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen. Zudem ist für die Registrierung das Tragen einer medizinischen Maske notwendig.





Auch Geldspenden helfen Leben retten!

Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. Bitte unterstütze uns:

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE35 700 400 608 987 000 428

Verwendungszweck: NOP 00 2 , Norbert