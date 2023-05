WBCD: BIKE Festival Willingen

Auch in diesem Jahr richten wir zum World Blood Cancer Day am 28. Mai den gesellschaftlichen Fokus auf die Themen Blutkrebs und Stammzellspende. Dazu sind wir im sauerländischen Willingen (Upland) an allen Tagen auf dem BIKE Festival vertreten. Komm‘ an unseren Stand und informiere und registriere Dich. Tausch‘ dich vor Ort mit uns, mit Patient:innen, DKMS Volunteers und Spendern aus und erfahre alles über das Thema Stammzellspende. Vielleicht wirst Du ja auch zum Lebensretter oder zur Lebensretterin!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.