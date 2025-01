Wir brauchen Papa Erasmus

Herzlich, aufgeschlossen, hilfsbereit – so beschreibt die Familie Erasmus. Er ist ein Mensch mit vielseitigen Interessen. Beruflich ist Erasmus Audioengineer im Stadttheater Kempten und betreut die Social-Media-Kanäle seines Heimatorts. Aber auch privat trifft er den richtigen Ton: Er liebt Hard-Rock, spielt E-Bass und Gitarre. Daneben kümmert er sich mit Hingabe um seine Pferde Jam und Mika.

Doch plötzlich, an Weihnachten, verändert sich alles: Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schmerzen in den Beinen lassen nichts Gutes ahnen. Anfang des Jahres dann der Schock – die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Erasmus braucht dringend eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Denn er hat noch so viel vor: die Welt bei einer Ballonfahrt von oben sehen und mit einem eigenen Wohnmobil und seiner Familie auf Reisen gehen. Hilf Erasmus und anderen Betroffenen, ihre Träume zu verwirklichen. Registriere dich und werde Lebensretter:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/erasmus ein Registrierungsset bestellen.