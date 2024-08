Wir paddeln - Ihr spendet Leben

Auf die Plätze, fertig, Leben retten! Macht mit bei der diesjährigen SUP-Challenge und helft Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Während Kinderonkologin Prof. Birgit Burkhardt vom Universitätsklinikum Münster auf private Initiative mit dem Team des Vereins SUP-Challenge e.V. die sportliche Herausforderung sucht und 250 Kilometer per SUP in neun Tagen für den guten Zweck zurücklegt, das heißt ca. 85.000 Paddelschläge vom Starthafen Münster bis hoch nach Greetsiel an der Nordsee, könnt ihr die Challenge unterstützen durch Spendengelder und eure Registrierung als Stammzellspender:in.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist kann sich am Streckenrand registrieren lassen und so vielleicht Leben retten - Challenge accepted?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.