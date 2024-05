Mund auf für eine Spende, die fruchtet!

Vom Genuss deines All in Fruits Smoothies "Mund auf!" in wenigen Schritten zum oder zur potenziellen Lebensretter:in: Wenn du diesen Text liest, hast du bereits die erste Hürde dafür genommen! Du hast den QR-Code auf deinem All in Fruits Smoothie erfolgreich gescannt und kannst jetzt auf dieser Seite dein Registrierungsset anfordern. Das gilt natürlich auch, wenn du auf anderem Wege hierher gefunden hast.

Jetzt musst du nur noch auf den Registrierungsbutton klicken, einige Daten eintragen und wir schicken dir kostenfrei und bequem ein Registrierungsset mit drei Wattestäbchen nach Hause.

In wenigen Minuten potenzielle:r Stammzellspender:in werden

Mit den Wattestäbchen nimmst du jeweils eine Minute einen Abstrich deiner Wangeninnenschleimhaut, lässt die Stäbchen jeweils zwei Minuten trocknen – und schickst sie im beigefügten Umschlag kostenlos an uns zurück. Wenn unser Labor deine Probe typisiert hat, bist du bei uns als potenzielle:r Stammzellspender:in registriert und wirst vielleicht eines Tages Lebensretter:in für einen anderen Menschen.

Alle 12 Minuten erhält alleine in Deutschland ein Mensch die Schockdiagnose Blutkrebs – weltweit sogar alle 27 Sekunden. Jede und jeder Einzelne von uns, der sich registrieren lässt, erhöht damit für an Blutkrebs erkrankte Menschen die Chance auf Überleben.

Mit der All in Fruits Limited Edition “Mund auf!“ machen sich der EDEKA Verbund und die DKMS gemeinsam dafür stark, dass sich noch mehr Menschen in Deutschland als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen. Jede:r, der oder die sich über den QR-Code auf den All in Fruits Smoothie-Flaschen registriert, kann vielleicht eines Tages mit seiner Stammzellspende Leben retten!

Besonders gut: Pro verkauftem Smoothie der Limited Edition „Mund auf!“ unterstützt der EDEKA Verbund die DKMS mit 10 Cent in ihrer Arbeit. Denn jede neue Registrierung kostet die Organisation 40 Euro, die so mitfinanziert werden.

Wenn du in deiner Familie und deinem Freundeskreis mehr Menschen dafür gewinnen möchtest, sich ebenfalls zu registrieren, dann teile gerne den Link dkms.de/all-in-fruits mit ihnen.

