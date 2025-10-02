Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Cornelia im Supermarkt und gemeinsam mit ihrer Tochter.
Kampagnen & Aktivitäten

Cornelia braucht dich - jetzt!

Lebensretter:in an Kasse 1 gesucht
Jetzt Registrieren

Cornelia (57) aus Königswartha hat Blutkrebs. Die engagierte Kassiererin, die sonst mit einem Lächeln und Herzblut für ihre Kund:innen da ist, kämpft nun selbst um ihr Leben. Nur eine passende Stammzellspende kann sie retten.

Zwei Frauen machen ein Selfie
Cornelia mit ihrer Tochter Lea.

💛 Eine starke Frau mit großem Herzen

Cornelia ist aus dem Supermarkt in Königswartha nicht wegzudenken. Sie kennt ihre Kund:innen, hat immer ein offenes Ohr – und gibt alles für ihre Arbeit und ihre Kolleg:innen.

„Cornelia ist liebenswürdig, hilfsbereit und stark – einfach eine herzensgute Seele.“ - Corina, Freundin

Doch dann ändert ein einziger Moment alles: die Diagnose Blutkrebs.

Doch nun braucht sie Hilfe. Seit zehn Jahren lebt Ilona mit der Diagnose Primäre Myelofibrose.
Eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Chance auf Heilung. Noch fehlt der passende „genetische Zwilling“.

🧬 Nur ein:e passende:r Spender:in kann helfen

Cornelia braucht eine Stammzelltransplantation, um zu überleben. Bisher wurde kein passender Spender gefunden. Um ihr – und anderen – eine zweite Chance auf Leben zu geben, brauchen wir dich.

Denn: Je mehr Menschen registriert sind, desto größer ist die Chance auf ein Match.

📍 Registrierungsaktion in Königswartha – ein starkes Zeichen

Am vergangenen Wochenende fand in Königswartha eine große Registrierungsaktion statt. Viele Menschen haben sich bereits typisieren lassen – doch noch wurde kein passendes Match für Cornelia gefunden.

Jetzt zählt jede weitere Registrierung.

GIF: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

💌 Oder bequem von zu Hause helfen

📦 Registrierungsset online anfordern:
🔗 www.dkms.de/cornelia

➡️ Drei Wattestäbchen, ein paar Minuten deiner Zeit – und vielleicht rettest du Cornelia das Leben.

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

Ein Mann und eine Frau halten eine Urkunde in einem Lebensmittelgeschäft
Ende September fand für Cornelia eine Registrierungsaktion in Königswartha statt.
Eine Frau steht vor einer Supermarktkasse
Cornelia ist Kassiererin mit Leib und Seele.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Spendenkonto
IBAN: DE68 7004 0060 8987 0009 01
Verwendungszweck: Cornelia

Eine Frau in einem roten Hemd
Cornelia braucht deine Hilfe!
Um Patient:innen wie Cornelia auch weiterhin bei der Vermittlung einer passenden Stammzellspenderin oder passenden Stammzellspenders unterstützen zu können, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Hier hast du die Möglichkeit, direkt über die Online-Aktion für Cornelia das Registrierungsset zu bestellen.
Zur Online-Aktion
Start virtual drive.
Weitere Online-Aktionen
Hier findest du einen Überblick über alle Online-Aktionen. Patient:innen in aller Welt sind dringend auf Unterstützung und die Vermittlung einer passenden Stammzellspenderin oder eines passenden Stammzellspenders angewiesen. Werde auch du aktiv und schenke eine zweite Chance auf Leben!
Zu den Online-Aktionen
Artikel
Warum wir dich als Lebensretter:in brauchen
Artikel
So wirst du Stammzellspender:in
Artikel
So spendest du Stammzellen

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatienten neue Hoffnung auf Leben geben.
Spender:in werden
Überzeuge deine Freund:innen
Geldspende
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH