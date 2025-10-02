Lebensretter:in an Kasse 1 gesucht Jetzt Registrieren

Cornelia (57) aus Königswartha hat Blutkrebs. Die engagierte Kassiererin, die sonst mit einem Lächeln und Herzblut für ihre Kund:innen da ist, kämpft nun selbst um ihr Leben. Nur eine passende Stammzellspende kann sie retten.

Cornelia mit ihrer Tochter Lea.

💛 Eine starke Frau mit großem Herzen

Cornelia ist aus dem Supermarkt in Königswartha nicht wegzudenken. Sie kennt ihre Kund:innen, hat immer ein offenes Ohr – und gibt alles für ihre Arbeit und ihre Kolleg:innen.

„Cornelia ist liebenswürdig, hilfsbereit und stark – einfach eine herzensgute Seele.“ - Corina, Freundin

Doch dann ändert ein einziger Moment alles: die Diagnose Blutkrebs.

Eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Chance auf Heilung. Noch fehlt der passende „genetische Zwilling“.

🧬 Nur ein:e passende:r Spender:in kann helfen

Cornelia braucht eine Stammzelltransplantation, um zu überleben. Bisher wurde kein passender Spender gefunden. Um ihr – und anderen – eine zweite Chance auf Leben zu geben, brauchen wir dich.

Denn: Je mehr Menschen registriert sind, desto größer ist die Chance auf ein Match.

📍 Registrierungsaktion in Königswartha – ein starkes Zeichen

Am vergangenen Wochenende fand in Königswartha eine große Registrierungsaktion statt. Viele Menschen haben sich bereits typisieren lassen – doch noch wurde kein passendes Match für Cornelia gefunden.

Jetzt zählt jede weitere Registrierung.

💌 Oder bequem von zu Hause helfen

📦 Registrierungsset online anfordern:

🔗 www.dkms.de/cornelia

➡️ Drei Wattestäbchen, ein paar Minuten deiner Zeit – und vielleicht rettest du Cornelia das Leben.

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

Ende September fand für Cornelia eine Registrierungsaktion in Königswartha statt. Cornelia ist Kassiererin mit Leib und Seele.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Spendenkonto

IBAN: DE68 7004 0060 8987 0009 01

Verwendungszweck: Cornelia