Ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter:innen

Das beeindruckende Wachstum der DKMS ist in besonderem Maße auch auf das Engagement und den starken Zusammenhalt unserer Mitarbeiter:innen zurückzuführen. Bis heute ist der Familiengedanke Kern und Kitt unserer Unternehmenskultur. Diese Verbundenheit zeigt sich auch in der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Viele meiner Kolleg:innen halten der DKMS bereits seit mehr als zehn, 20 und manche sogar seit 30 Jahren die Treue. Auch ich bin in diesem Jahr seit 13 Jahren dabei. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Tag. Und noch heute erfüllt es mich mit Freude und Stolz, wenn ich von meiner Arbeit bei der DKMS erzähle.Die DKMS ist eine sehr lebendige Organisation, nicht nur was die Weiterentwicklung und den Ausbau unserer Geschäftsfelder betrifft. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind agil, überdurchschnittlich engagiert und offen für Neues.

So haben sie sich im Laufe der Zeit in den unterschiedlichsten Abteilungen ein umfangreiches Know-how und ein solides Netzwerk aufgebaut - wichtige Ressourcen, um viel zu bewegen und die DKMS aktiv mitzugestalten. Hinzu kommen zahlreiche junge, digitalaffine Talente, die mit neuen Ideen frischen Wind in die Organisation bringen. Weltweit ziehen mittlerweile mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Mission an einem Strang. Das finde ich großartig.

Längst geht es der DKMS um weit mehr, als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren und zu vermitteln. Wir investieren viel in die Forschung und Entwicklung neuer Therapieansätze und in die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das ist spannend.

Neue Handlungsfelder für Nachwuchstalente

Die DKMS bietet Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen wie Medizin, Naturwissenschaften, Informatik, Bioinformatik, Wirtschaftswissenschaften oder Geisteswissenschaften eine Vielzahl interessanter Positionen in einem professionellen Umfeld. Vor allem an der Schnittstelle zwischen klassischen Naturwissenschaften und modernen Informationstechnologien haben sich in den letzten Jahren immer wieder neue Tätigkeitsfelder für Nachwuchskräfte ergeben, wie z.B.

So entstehen in unserer Organisation Einsatzfelder für Fachkräfte mit noch vor wenigen Jahren völlig unbekannten Berufsbildern, wie z.B. Enterprise Architects oder Bioinformatiker. Gerade im wissenschaftlichen Bereich hat sich die DKMS in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt und so sind auch wir auf der Suche nach Expert:innen, die gemeinsam mit uns in die Zukunft gehen möchten.

Aber auch unsere direkten Arbeitsplätze, also unsere Büros, werden immer mehr zu Wohlfühlorten. Unsere Mitarbeiter:innen sind uns wichtig, deswegen wollen wir uns auch als Arbeitgeber weiterentwickeln und für unsere Mitarbeiter:innen immer besser werden.

Um die berufliche Vielfalt und die Arbeitsplätze in unserer Organisation sichtbar zu machen, die DKMS als Arbeitgebermarke zu positionieren, gehen wir jetzt neue Wege und haben Ende 2021 erstmals eine offensive Recruting.Kampagne gestartet. In authentischen Videos stellen wir verschiedene Expertinnen und Experten aus unseren eigenen Reihen vor, die sich und ihren Arbeitsplatz für Bewerber:innen nahbar machen.

Better Together

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Gerade unter Ärzt:innen und medizinischem Fachpersonal. Das spüren auch wir bei der DKMS ganz deutlich. Wir suchen händeringend Ärzt:innen und medizinisches Fachpersonal.

Deshalb ist es mir wichtig, unsere Teams auch potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern vorzustellen und zu zeigen, wie sich die Arbeit und die Arbeitsplätze bei uns anfühlen.

Deshalb freue ich mich sehr, dass ich die Ärzt:innen am DKMS Standort in Köln für ein Video gewinnen konnte. Bevor es losgehen konnte, brauchte es allerdings ein wenig Überzeugungsarbeit und eine vertrauliche Atmosphäre, denn eine Kamera sorgt oft für anfängliche Störgefühle. Das konnten wir aber schnell aus dem Weg räumen und dann war das ganze Team mit Begeisterung und Offenheit dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie gut und positiv das Team zusammengearbeitet hat. Irgendwie war der Dreh am Ende sogar eine Art Teambuilding-Event. Der kurzweilige Clip, der dabei entstanden ist, gibt einen lebendigen und herzlichen Einblick hinter die Kulissen. Und weil wir aus dem Recruiting wissen, dass der Standort Köln für Bewerber:innen ein Plus sein kann, haben wir auch ein bisschen Werbung für Köln gemacht. Und als waschechte Kölnerin war das für Lisa Reitsma natürlich eine Herzensangelegenheit.

Schaut gerne mal rein, viel Spaß dabei!

#WirbeiderDKMS - Das Physicians Team 01:44