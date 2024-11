Einer für alle - alle für Simon

Eigentlich will Simon doch derjenige sein, der für andere da ist, der Leben rettet. Simon (28,) lebt in Mannheim und hat dort bis vor kurzem Medizin studiert. Seine Heimat ist die Pfalz: Hier spielt er seit seiner Jugend Fußball und trainiert Jugendmannschaften. Er liebt es zu wandern, Weinfeste und den 1. FCK. Simon will reisen, Arzt werden, Zeit mit seinen Liebsten verbringen: Mit seinen Eltern, den beiden Brüdern und seinen vielen Freundinnen und Freunden. Und natürlich mit seiner Freundin Marie und dem alten Dackel, der auf dem Sofa seiner Eltern mit ihm kuscheln möchte. Doch jetzt braucht er selbst erst mal Hilfe. Simon leidet an einer aplastischen Anämie – eine Erkrankung, bei der das Knochenmark keine Zellen mehr produziert und seine Funktion aufgibt. Um wieder gesund zu werden, braucht er eine Stammzellspende. Registriere dich als potentielle:r Stammzellspender:in für Simon und andere und schenke damit Hoffnung.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/simon ein Registrierungsset bestellen.

