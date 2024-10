Gemeinsam für Linus

Eigentlich ist Linus ein lebensfroher und geselliger Mensch: Der 25-Jährige trifft sich oft mit Freunden und spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Doch all das ist im Moment nicht möglich, denn Linus ist an Blutkrebs erkrankt – schon wieder. Vor zwei Jahren traten die ersten Symptome auf und er durchlief einen Ärztemarathon bis die Diagnose feststand. Es folgten Chemotherapien, Nierenstau, Bauchspeicheldrüsenentzündung – die Liste ist lang. Dazwischen viel zu kurze Phasen der Hoffnung, in denen der Krebs überstanden schien. Vor wenigen Wochen dann der Schock: Der Blutkrebs ist zurück. Schnell ist klar, um zu überleben, braucht Linus dringend eine Stammzellspende. Deshalb ruft er auf: „Worauf wartet ihr noch? Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Schon gar nicht in so jungen Jahren. Aber es kann jeden treffen. Ich will weiterleben! Bitte lass dich registrieren!“ Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren lassen – nicht nur für Linus, sondern für alle, die auf eine zweite Chance hoffen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/linus ein Registrierungsset bestellen.

