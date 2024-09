Hilfe für Sertan

Unser 29-jähriger Sohn und Bruder Sertan Akdemir leidet seit dem 23.12.2022 an Blutkrebs und eine Stammzellspende ist für ihn überlebenswichtig. Wir als Familie wollen nichts unversucht lassen und hoffen auf diesem Weg viele Kollegen und Freunde zu erreichen. Bitte kommt vorbei und registriert euch beim „Kiezfest“ in der Thermometersiedlung in Berlin Lichterfelde oder online über www.dkms.de/sertan. Vielleicht bist du die Lebensretterin oder der Lebensretter für Sertan oder andere Betroffene. Wir bedanken uns im Voraus im Namen unseres Sohnes und der ganzen Familie.

Familie Akdemir

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.