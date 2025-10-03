Spender:in werdenGeld spenden
Ein Stadion mit einem großen Fußballplatz
Registrierungsaktion

HSV gegen Blutkrebs

Volksparkstadion Hamburg, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg, Deutschland
05.10.2025
15:30 (MESZ)
05.10.2025
17:30 (MESZ)
Gemeinsam mit dem HSV kicken wir am 6. Spieltag der Bundesliga Blutkrebs ins Aus! Im Volksparkstadion in Hamburg findet an mehreren Stellen eine Registrierungsaktion statt. Beim Heimspiel gegen Mainz 05 am 5. Oktober können sich alle Besucher:innen vor Ort kostenfrei und bequem als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen und mit etwas Glück zu Lebensretter:innen werden. Wer nicht vor Ort sein wird, kann sich hier ein Registrierungsset kostenfrei nach Hause schicken lassen.

Wir zeigen Blutkrebs die rote Karte!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren in Registrierungsset bestellen.

Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktion ist nur mit gültiger Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.

Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
sportaktion@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Jetzt spenden

