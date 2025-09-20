Spender:in werdenGeld spenden
Eine Frau in Uniform steht vor einer Fotowand mit großen Schmetterlingsflügeln.
Registrierungsaktion

Katrin braucht dich... oder dich...

Freiwillige Feuerwehr Dorfmark, Am Forellenbach 1a, 29683 Dorfmark, Deutschland
03.10.2025
11:00 (MESZ)
03.10.2025
16:00 (MESZ)
Info Presse
Im Rahmen einer Schwangerschaftsvorsorge erhält Katrin die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Bereits einen Tag später beginnt der erste Zyklus der Chemotherapie. Schließlich kommt ihr kleines Mädchen elf Wochen zu früh zur Welt. Doch Katrin gibt nicht auf und kämpft. Sie will ihre beiden Kinder, Josefine und Julius, aufwachsen sehen und als Mama für sie da sein. Sie, die in ihrer Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr immer für andere da ist, braucht nun dich … oder dich …? Vielleicht bist du das passende Match und schenkst Katrin die Chance auf ein weiteres Leben. Bitte registriere dich!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/katrin in Registrierungsset bestellen.

Portraitfoto Stefanie Doss
Stefanie Doss
Spenderneugewinnung
doss@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

