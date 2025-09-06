Registrieren für Kämpferin Yvonne

Yvonne ist selbstbewusst, unabhängig und steht mitten im Leben. Zusammen mit ihrer Partnerin und ihren Hunden lebt die 37-Jährige in Jüchen. Yvonne fährt gerne Motorrad und liebt Karneval. Ihr Lieblingszitat lautet: „Don’t be like the rest of them, darling!” Doch von einem Tag auf den anderen wird ihr diese Unabhängigkeit genommen. Yvonne ist an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen. Nun sucht sie jemanden, der genauso ist wie sie, ihren „genetischen Zwilling”. Entschlossen und trotzig nimmt sie die Diagnose an: „Ich kämpfe, bis ich gewonnen habe.” Aber bei diesem Kampf braucht Yvonne Hilfe.

Registriere dich für Yvonne und die vielen anderen Betroffenen!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/yvonne ein Registrierungsset bestellen.