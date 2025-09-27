Spender:in werdenGeld spenden
Alles Glück der Erde für Finia

Alfred-Delp-Schule, Kirchstraße 54, 55595 Hargesheim, Deutschland
10.10.2025
13:00 (MESZ)
10.10.2025
17:00 (MESZ)
Finia liebt es, Zeit mit Freunden zu verbringen, Klavier zu spielen und zu lesen. In ihren Büchern kann sie sich vollkommen verlieren. Ein Mittag in der Buchhandlung ist für die 14-Jährige wie ein kleines Paradies. Wenn Finia draußen ist, liegt das Glück der Erde für sie auf dem Rücken der Pferde. Auf dem Pferdehof und beim Reiten blüht sie auf. Ebenso beim gemeinsamen Spaziergang mit dem Familienhund, der ihr sehr viel Kraft gibt. Kraft, die sie seit einiger Zeit dringend braucht, denn Finia ist schwer krank.

Nach einem Marathon aus Untersuchungen und Arztbesuchen erhielt die Familie Anfang September die alles verändernde Diagnose: Finia leidet an dem Non-Hodgkin-Lymphom. Um gesund zu werden, benötigt die 14-Jährige dringend eine Stammzellspende.

Finia ist noch so jung und hat noch so viele Träume. Träume, die nur in Erfüllung gehen können, wenn ihr passendes Match gefunden wird. Ihr größter Wunsch: Eine Reise nach Island, um dort auf Islandpferden zu reiten. Vielleicht bist du Finias Glücksbringer:in? Registriere dich jetzt!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/finia ein Registrierungsset bestellen.

Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
