Hoffnung hat viele Farben - schenkt sie Karolin!

Karolin (39) ist ein absoluter Herzensmensch - wer sie kennt, weiß: Sie ist immer für andere da. Am glücklichsten ist sie, wenn sie Zeit mit ihrem Mann, den beiden Töchtern Cataleya & Clara und Hund Neo verbringt, den die Familie 2024 adoptiert hat. Ihre große Leidenschaft ist die Kunst: Zeichnen und Malen sind für Karolin nicht nur ein Hobby, sondern auch Berufung. Als Textildesignerin und Kunstlehrerin bringt sie jeden Tag Farbe ins Leben anderer, schenkt Freude und Inspiration.

Doch jetzt ist alles anders: Nach einer Routineuntersuchung im August erhielt Karolin die Diagnose akute Leukämie. Plötzlich ist sie selbst auf die Hilfe anderer angewiesen. Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten – und ihr die Chance geben, ihren größten Wunsch zu erfüllen: ihre Kinder aufwachsen zu sehen.

Am 04.10.2025 findet in der Stadthalle Werdau eine Registrierungsaktion statt.

Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, komm vorbei und lass dich als Stammzellspender:in registrieren. Vielleicht bist genau du die Person, die Karolin Hoffnung schenkt – und ihr Leben wieder bunt macht!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/karolin ein Registrierungsset bestellen.