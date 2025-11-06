MHP Riesen Ludwigsburg gegen Blutkrebs

MHP Arena, Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg, Deutschland
08.11.2025
17:00 (MEZ)
–
08.11.2025
18:30 (MEZ)
Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktion ist nur mit gültiger Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.
Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.
Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.