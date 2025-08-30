Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Eine Frau macht ein Selfie
Registrierungsaktion

Optimismus ist der Schlüssel zum Glück

Alte Brennerei, Belziger Str. 39, 14778 Golzow, Deutschland
13.09.2025
12:00 (MESZ)
13.09.2025
17:00 (MESZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Ich habe Krebs - aber der Krebs hat mich nicht. Ich kämpfe und bin voller Zuversicht!

Peggy ist 48 Jahre alt, steht mitten im Leben und ist eine sportliche, lebensfrohe, optimistische und willensstarke Frau. Sie liebt ihre Familie, das Reisen und Abenteuer. Im Juni 2025 bemerkte sie eine ungewöhnliche Veränderung: Ihr Zahnfleisch war verdickt. Im Juli kam ein Hautausschlag dazu sowie ein Infekt. Sie wusste sofort: „Hier stimmt etwas nicht.“ Am 17.07.2025 kam dann die Diagnose – Peggy leidet an Blutkrebs und ist sehr wahrscheinlich auf eine Stammzellspende angewiesen. Auf einmal war nichts mehr wie zuvor. „Es war, als würde ich in einem schlechten Film die Hauptrolle spielen – und leider konnte ich nicht aussteigen“, beschreibt Peggy den Moment.

Freunde und Familie wollen nicht tatenlos zusehen, sondern Peggy unterstützen und organisieren daher eine DKMS-Aktion. Peggy hat nur einen Wunsch: Sie träumt davon, das Leben mit ihren Liebsten in vollen Zügen zu genießen, die Sonne auf der Haut zu spüren und unbeschwert in eine gesunde Zukunft zu blicken. Damit ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann, braucht sie uns. Kommt vorbei und lasst euch registrieren - jede Registrierung zählt.

Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Ein Mann und eine Frau in rotem Gewand halten ein Schild
Registrierungsaktion
DKMS x Superbloom
München
30.08.2025 - 31.08.2025
Eine Familie posiert für ein Foto.
Registrierungsaktion
Gemeinsam für meinen Mann und unseren Papa
Köln
31.08.2025
Ein Mann hält zwei Kinder in den Armen.
Registrierungsaktion
Schenke Zeit - für René und andere Betroffene
Weinheim
06.09.2025
Ein Mann hält zwei Kinder in den Armen.
Registrierungsaktion
Schenke Zeit - für René und andere Betroffene
Weinheim
07.09.2025
Registrierungsaktion
DKMS x GLÜCKSGEFÜHLE
Hockenheim
12.09.2025 - 13.09.2025
Eine Frau in Feuerwehrmontur hält einen Wasserschlauch in den Händen.
Registrierungsaktion
Lebensretterin sucht Lebensretter:in
Burg (Dithmarschen)
14.09.2025
fünf Personen in roten Shirts
Registrierungsaktion
Dorfflohmarkt des Kulturgemeinschaft Bettmar e. V.
Bettmar (Vechelde)
21.09.2025
Eine Frau trägt einen Helm und hält zwei Finger hoch
Registrierungsaktion
Bergauf und bergab
Waldsassen
21.09.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH