Optimismus ist der Schlüssel zum Glück

Ich habe Krebs - aber der Krebs hat mich nicht. Ich kämpfe und bin voller Zuversicht!

Peggy ist 48 Jahre alt, steht mitten im Leben und ist eine sportliche, lebensfrohe, optimistische und willensstarke Frau. Sie liebt ihre Familie, das Reisen und Abenteuer. Im Juni 2025 bemerkte sie eine ungewöhnliche Veränderung: Ihr Zahnfleisch war verdickt. Im Juli kam ein Hautausschlag dazu sowie ein Infekt. Sie wusste sofort: „Hier stimmt etwas nicht.“ Am 17.07.2025 kam dann die Diagnose – Peggy leidet an Blutkrebs und ist sehr wahrscheinlich auf eine Stammzellspende angewiesen. Auf einmal war nichts mehr wie zuvor. „Es war, als würde ich in einem schlechten Film die Hauptrolle spielen – und leider konnte ich nicht aussteigen“, beschreibt Peggy den Moment.

Freunde und Familie wollen nicht tatenlos zusehen, sondern Peggy unterstützen und organisieren daher eine DKMS-Aktion. Peggy hat nur einen Wunsch: Sie träumt davon, das Leben mit ihren Liebsten in vollen Zügen zu genießen, die Sonne auf der Haut zu spüren und unbeschwert in eine gesunde Zukunft zu blicken. Damit ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann, braucht sie uns. Kommt vorbei und lasst euch registrieren - jede Registrierung zählt.