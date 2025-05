Überholspur Leben

Sebastians große Leidenschaft ist das Motorradfahren. Nach einer Familienpause ist er seit einem Jahr wieder auf der Rennstrecke zurück. Er liebt die Szene, den Zusammenhalt und das Adrenalin. Und wenn zwei Räder nicht ausreichen, steigt er gerne auf vier Räder um. Zum zweiten Mal wollte er in diesem Jahr für den guten Zweck an der Rallye Dresden-Dakar-Banjul teilnehmen. Eigentlich. Doch die Diagnose Blutkrebs änderte alles. Statt im Rennen die Extreme auf der Überholspur zu erleben und zu meistern, besteht sein Alltag nun aus Chemotherapien und Untersuchungen. Doch Sebastian will nicht aufgeben. Er kämpft um den Sieg. Und dafür braucht er dich! Nur durch eine Stammzellspende kann er wieder gesund werden. Doch noch ist kein perfektes Match gefunden. Bitte registriere dich!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/sebastian in Registrierungsset bestellen.