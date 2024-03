Christian sucht dich

„Ich bin Christian, 31 Jahre alt, und komme aus Bergheim (HX). 2018 bin ich noch mit meinem Vater den Europaradweg zur Fußball WM nach Russland gefahren. Ein unvergessliches Abenteuer. Nachdem ich 2021 dann die Schockdiagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt, änderte sich mein aktives Leben schlagartig. Hobbies wie Radfahren, Wandern, Fußball waren tabu. Chemotherapien bestimmten mein Leben.

Nach sechs Monaten Behandlung galt ich als geheilt. Im Januar kam dann die nächste Hiobsbotschaft: Der Krebs ist zurück. Nun benötige ich dringend eine Stammzellspende, um überleben zu können. Deshalb brauche ich deine Hilfe! Lass dich registrieren und schenke mir und anderen Betroffenen das Wertvollste was es gibt: Eine Chance auf Leben.“

Hilf mit, registriere dich und werde so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin für Christian und andere Betroffene. Komm vorbei am Samstag, den 06.04., in die Sporthalle Friedrich-Wilhelm-Weber-Forum in Steinheim.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.