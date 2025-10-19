Das Miniatur Wunderland gegen Blutkrebs

„Die Zahl ist erschreckend: Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs und eine Stammzellentransplantation ist oft die einzige Überlebenschance. Weil immer noch jeder zehnte Betroffene keinen passenden Spender findet, veranstalten wir am Donnerstag, den 16. Oktober von 11:00-16:00 Uhr eine Registrierungsaktion im Wunderland.

Jeder gesunde Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren kann sich in die Spenderdatei aufnehmen lassen. Der Abstrich ist vollkommen schmerzfrei, geht wahnsinnig schnell.

Brauche ich dafür ein Wunderland-Ticket?: Nein! Jede Person, die gerade in Wunderland-Nähe ist, darf gerne vorbeikommen. Ganz unabhängig von einem Besuch bei uns.

Falls Sie an diesem Tag nicht in Hamburg- oder Wunderland-Nähe sein sollten, möchten wir Ihnen unbedingt die Online-Registrierung ans Herz legen. Sie können sich das Registrierungs-Set ganz bequem nach Hause schicken lassen und dort den Wangenabstrich nach Anleitung durchführen.“