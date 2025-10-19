Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann und eine Frau sitzen zusammen
Registrierungsaktion

Alle für Alina

Tag der offenen Tür, Landratsamt Kitzingen Gesundheitsamt, 97318 Kitzingen, Deutschland
19.10.2025
11:00 (MESZ)
19.10.2025
17:00 (MESZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Leukämie - diese Nachricht erhält Alina mit nur 23 Jahren. Sie hat gerade erst ihre Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin beim Landratsamt in Kitzingen abgeschlossen. Jetzt steht sie am Anfang ihrer Laufbahn bei der Bundeswehr - voller Tatendrang und Einsatzbereitschaft. Ihren größten Traum, eine Weltreise, möchte sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Max verwirklichen. Dafür muss Alina jedoch erst die Leukämie besiegen und wieder gesund werden. Dies ist jedoch nur durch eine Stammzellspende möglich. “Nur ein kurzer Moment für dich - ein ganzes Leben für jemanden anderen. Deshalb bitte ich Sie, sich am Tag der offenen Tür des Landratsamts registrieren zu lassen”, ruft Landrätin Tamara Bischof auf.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/alina ein Registrierungsset bestellen.


Portraitfoto Stefanie Doss
Stefanie Doss
doss@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Registrierungsaktion
TVB Stuttgart gegen Blutkrebs
Stuttgart
19.10.2025
Registrierungsaktion
Nadine möchte bei ihren Kindern sein
Moers
19.10.2025
Ein Mann mit Brille und einem roten Hemd
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Ralf!
Wemding
25.10.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH