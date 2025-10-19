Alle für Alina

Leukämie - diese Nachricht erhält Alina mit nur 23 Jahren. Sie hat gerade erst ihre Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin beim Landratsamt in Kitzingen abgeschlossen. Jetzt steht sie am Anfang ihrer Laufbahn bei der Bundeswehr - voller Tatendrang und Einsatzbereitschaft. Ihren größten Traum, eine Weltreise, möchte sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Max verwirklichen. Dafür muss Alina jedoch erst die Leukämie besiegen und wieder gesund werden. Dies ist jedoch nur durch eine Stammzellspende möglich. “Nur ein kurzer Moment für dich - ein ganzes Leben für jemanden anderen. Deshalb bitte ich Sie, sich am Tag der offenen Tür des Landratsamts registrieren zu lassen”, ruft Landrätin Tamara Bischof auf.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/alina ein Registrierungsset bestellen.



