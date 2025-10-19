TVB Stuttgart gegen Blutkrebs

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/tvb in Registrierungsset bestellen.

Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktion ist nur mit gültiger Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.