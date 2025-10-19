Spender:in werdenGeld spenden
TVB Stuttgart gegen Blutkrebs

Porsche Arena,  Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart, Deutschland
19.10.2025
13:30 (MESZ)
19.10.2025
16:00 (MESZ)
Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/tvb in Registrierungsset bestellen.

Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktion ist nur mit gültiger Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.

Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
