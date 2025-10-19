Spender:in werdenGeld spenden
Nadine möchte bei ihren Kindern sein

Clubhaus Kapellener Tennisclub, Fritz-Peters-Str. 7, 47447 Moers, Deutschland
19.10.2025
12:30 (MESZ)
19.10.2025
16:30 (MESZ)
Info Presse
Nadine ist 43 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in Meerbusch/Neuss. Alles scheint in bester Ordnung, aber im September diesen Jahres folgt der große Schock: Da Nadine MS-Patientin ist, war sie zur Blutwertkontrolle bei einer Routineuntersuchung. Dort wurde festgestellt, dass Nadine an AML leidet und jetzt dringend auf eine Stammzellspende angewiesen ist. Seither durfte sie das Krankenhaus nicht mehr verlassen – von jetzt auf gleich änderte sich ihr gesamtes Leben. Nadines Familie hat nur einen Wunsch: „Wir wollen ihr Leben retten und wir tun alles, was in unserer Macht steht. Nadine möchte ihren Kindern wieder gute Nacht sagen.” Um Nadines Wunsch zu erfüllen, rufen Familie und Freunde daher gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich am 19. Oktober vor Ort in Moers zu registrieren. Kommt vorbei! Jede Registrierung zählt.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/hilf-nadine ein Registrierungsset bestellen.

Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Aktiv werden
