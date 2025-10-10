Spender:in werdenGeld spenden
Ein Mann mit Brille und einem roten Hemd
Registrierungsaktion

Gemeinsam für Ralf!

Stadthalle Wemding, Polsinger Weg 5, 86650 Wemding, Deutschland
25.10.2025
10:00 (MESZ)
25.10.2025
15:00 (MESZ)
Info Presse
Hilfsbereit, freundlich und immer mit einem Lächeln im Gesicht – das ist Ralf aus Wemding. Ob in der Familie, im Freundeskreis oder im Verein: Er hat stets einen Witz auf den Lippen und bringt alle zum Lachen. Der Fußball ist seine große Leidenschaft. Seit vielen Jahren engagiert sich Ralf als Spielleiter Jugend beim BFV, noch länger steht er als Schiedsrichter auf dem Platz. Doch jetzt steht sein Leben still: Ralf hat Blutkrebs. Statt auf dem Spielfeld verbringt er seine Tage im Krankenhaus. Ralf ist immer da, wenn andere Hilfe brauchen. Jetzt ist er selbst auf Unterstützung angewiesen – nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Vielleicht bist du sein Match. Registriere dich jetzt!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/ralf ein Registrierungsset bestellen.

Antonia Lukas
Antonia Lukas
Spenderneugewinnung
lukas@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt spenden

