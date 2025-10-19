Die Hoffnung klaut mir niemand

Im Mai haben Andreas und Sarah geheiratet. Im Dezember erwarten sie ihr zweites gemeinsames Kind. Doch kurz nach der Hochzeit die Schockdiagnose: Haarzell- Leukämie, eine seltene Form von Blutkrebs. Seit Ende Juni liegt der 33-jährige Soldat im Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch. Trotzdem gibt er nicht auf – er kämpft für seine Frau, seine Kinder und für sein Leben. Ein Hoffnungsschimmer bleibt: eine passende Stammzellspende. Es gibt möglicherweise einen geeigneten Spender, doch die Gewissheit fehlt. Und die Zeit läuft.

Darum organisieren Sarah, Freund:innen und Andreas’ Dartverein eine Registrierungsaktion – für Andreas und die vielen anderen Betroffenen. „Selbst wenn wir niemanden für Andreas finden, dann vielleicht für andere“, so Andreas’ Frau. „Mein Mann ist immer für andere da – jetzt hoffen wir, dass viele Menschen für ihn da sind.“

Komm zur Aktion. Mach mit, lass dich registrieren – und schenke Hoffnung

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.