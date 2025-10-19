Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann hält ein Schild vor einem Weihnachtsbaum
Registrierungsaktion

Die Hoffnung klaut mir niemand

Vereinsheim des SC Lüchow, Schulweg 4, 29439 Lüchow, Deutschland
24.10.2025
15:00 (MESZ)
24.10.2025
19:00 (MESZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Im Mai haben Andreas und Sarah geheiratet. Im Dezember erwarten sie ihr zweites gemeinsames Kind. Doch kurz nach der Hochzeit die Schockdiagnose: Haarzell- Leukämie, eine seltene Form von Blutkrebs. Seit Ende Juni liegt der 33-jährige Soldat im Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch. Trotzdem gibt er nicht auf – er kämpft für seine Frau, seine Kinder und für sein Leben. Ein Hoffnungsschimmer bleibt: eine passende Stammzellspende. Es gibt möglicherweise einen geeigneten Spender, doch die Gewissheit fehlt. Und die Zeit läuft.

Darum organisieren Sarah, Freund:innen und Andreas’ Dartverein eine Registrierungsaktion – für Andreas und die vielen anderen Betroffenen. „Selbst wenn wir niemanden für Andreas finden, dann vielleicht für andere“, so Andreas’ Frau. „Mein Mann ist immer für andere da – jetzt hoffen wir, dass viele Menschen für ihn da sind.“

Komm zur Aktion. Mach mit, lass dich registrieren – und schenke Hoffnung

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Eine Frau mit blondem Haar lächelt
Sara Tege
Spenderneugewinnung
tege@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Registrierungsaktion
TVB Stuttgart gegen Blutkrebs
Stuttgart
19.10.2025
Registrierungsaktion
Nadine möchte bei ihren Kindern sein
Moers
19.10.2025
Ein Mann und eine Frau sitzen zusammen
Registrierungsaktion
Alle für Alina
Kitzingen
19.10.2025
Ein Mann mit Brille und einem roten Hemd
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Ralf!
Wemding
25.10.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH