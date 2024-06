David will leben!

David ist 42 Jahre alt und Familienvater aus Wuppertal. Als solcher ist er immer für seine Mitmenschen da, geht ruhig und gelassen durchs Leben und lässt sich nicht unterkriegen. Auch nicht von der Krebsdiagnose. Zwar war die Diagnose, die in der Weihnachtszeit das Leben von David veränderte, zunächst ein großer Schock, doch schnell war für ihn klar, dass er kämpfen möchte. Den Spaß am Leben lässt sich David dabei nicht so leicht nehmen. Man müsse „aus jeder Situation das Beste machen“ sagt er selbst. Ganz ohne Hilfe geht dies nun jedoch leider nicht mehr. Seit Anfang Juni ist klar, dass eine Stammzellspende als Unterstützung in seinem Kampf notwendig ist, damit David sich seinen größten Wunsch erfüllen kann: gesund zu werden und seine Kinder aufwachsen zu sehen. Um David und andere Betroffene zu unterstützen, findet daher am Freitag eine Registrierungsaktion statt. Jede interessierte Person ist dort herzlich willkommen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.