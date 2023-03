Juppi sucht Dich

Franz-Josef, oder besser als Juppi bekannt, lebt mit seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern in Schwalmtal. Was ihn ausmacht, ist seine hilfsbereite und freundliche Art sowie sein unermüdlicher Einsatz im Vereinsleben. Egal ob in der Bruderschaft oder im Kegelklub, Juppi ist gerne in geselliger Runde. Doch von heute auf morgen ändert sich sein Alltag. Bei einer Routineuntersuchung beim Hausarzt wird bei ihm CMML diagnostiziert, eine Erkrankung, die von den blutbildenden Stammzellen im Knochenmark ausgeht.

Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Um zu helfen, organisieren Familie und Freunde eine Registrierungsaktion. Alle die mitmachen, könnten Lebensretter:innen für Juppi und andere Betroffene sein! Kommst du vorbei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.