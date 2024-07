Spenden-Marathon

We(h)r bewegt sich und rettet Leben!

Fabienne (6 Monate) aus Wehr ist an Blutkrebs erkrankt, sie erlebt derzeit einen Marathon an Behandlungen und benötigt eine Stammzellspende. Registriere dich unter www.dkms.de/fabienne und werde potenzielle:r Lebensretter:in oder spende Geld beim Spende-Marathon in Wehr.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.