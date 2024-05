Was ich kann, kannst Du auch

Meine Schwester Monika ist 2012 an CLL, chronisch lymphatische Leukämie erkrankt. Trotz erfolgreicher Behandlung kam die Krankheit zweimal zurück. Im September letzten Jahres wandelte sich ihre Leukämie in eine besonders aggressive Form. Schnell war klar, dass nur eine Stammzellspende sie heilen kann. Nach vielen Tests und Voruntersuchungen war klar, dass ich zu 100% passe. Im März 2024 war es soweit – ich durfte meine Stammzellen und damit die Chance auf Leben für meine Schwester schenken. Viele Patient:innen haben dieses Glück nicht und sind auf eine Fremdspende angewiesen. Alle 12 Minuten erkrankt allein in deutschland ein Mensch an Blutkrebs, alle 27 Sekunden weltweit. Jede und jeder Einzelne kann das Gegenmittel in sich tragen. Bitte registriere dich. Mund auf. Stäbchen rein. Spender:in sein.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.