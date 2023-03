Die DKMS Familie – unsere Tochtergesellschaften

Zur DKMS Familie gehören neben der DKMS gGmbH auch die DKMS LIFE, das DKMS Life Science Lab, die DKMS Stem Cell Bank und die DKMS Registry.

DKMS LIFE

DKMS LIFE gemeinnützige GmbH wurde 1995 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Menschen Hoffnung und Lebensmut zu schenken. Ziel ist es, sie während ihrer Therapie zu unterstützen und ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen. Mit ihren kostenlosen look good feel better Kosmetikseminaren und weiteren Patientenprogrammen will die DKMS LIFE das Wohlbefinden von krebskranken Menschen steigern und ihnen neue Lebensfreude schenken. Mehr über die DKMS LIFE erfährst du hier.

DKMS Life Science Lab

Das DKMS Life Science Lab in Dresden ist das innovativste und leistungsfähigste Labor für die HLA-Typisierung weltweit und arbeitet nach modernsten wissenschaftlichen Standards. Zu den hochqualifizierten Mitarbeiter:innen gehören international anerkannte Spezialist:innen für Genotypisierung und damit verbundene Technologien. Sie weiten die Typisierungsprofile kontinuierlich aus, um einen effizienten Spenderabgleich sicherzustellen und die Überlebenschancen von Menschen mit Blutkrebs weiter zu verbessern. Bis zu 7.000 Wangenabstrichproben von DKMS Spender:innen werden dort täglich untersucht. Mehr über unser Labor erfährst du hier.

DKMS Registry

Das DKMS Registry haben wir als unabhängiges und internationales Tochterunternehmen der DKMS gegründet. Für die weltweite Spendersuche gibt es sogenannte Register, in denen alle registrierten Stammzellspender:innen in pseudonymisierter Form mit ihren HLA-Merkmalen zu finden sind. Mit unserem eigenen Register haben wir nun die Möglichkeit, die Profile unserer Spender:innen, deren Qualität und Informationsgehalt über den allgemeinen Standard hinausreichen, für die weltweite Suche vollständig sichtbar zu machen. So können die Transplantationskliniken noch schneller und passgenauer den „genetischen Zwilling“ für ihre Patient:innen finden. Mehr über unser DKMS Registry erfährst du auch hier.

DKMS Stem Cell Bank

Die DKMS Stem Cell Bank gGmbH mit Sitz in Dresden hat das Ziel, Patient:innen, die eine Stammzelltransplantation benötigen, noch schneller helfen zu können. Sie betreibt eine Stammzellbank und eine Nabelschnurblutbank.

In der Stammzellbank werden Blutstammzellen, die bei der peripheren Entnahme über die für den Patienten notwendige Menge hinausgehen, kryokonserviert und eingelagert. Dies geschieht selbstverständlich nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Spenderin oder des Spenders. Die Stammzellen stehen dann für künftige Patient:innen mit den entsprechenden HLA-Merkmalen zur Verfügung. Davon profitieren insbesondere diejenigen Patient:innen, die besonders dringend und schnell eine Stammzelltransplantation benötigen.

In der Nabelschnurblutbank wird Nabelschnurblut, das Eltern nach der Geburt ihres Kindes freiwillig spenden und damit der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, zu einem Stammzellpräparat aufgearbeitet. Die blutbildenden Stammzellen werden kryokonserviert eingelagert und sind somit bei Bedarf umgehend für eine Stammtelltransplantation einsatzbereit.