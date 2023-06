Unser Global Executive Team

Chief Executive Officer: Dr. Elke Neujahr

Dr. Elke Neujahr ist seit 2019 Global CEO der DKMS Group GmbH und Vorsitzende der Geschäftsführung der DKMS Donor Center gGmbH. Weiter ist sie auf internationaler Ebene in unterschiedlichen Rollen in den Aufsichtsgremien der Gesellschaften der DKMS Gruppe vertreten.

Elke Neujahr hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Kommunikationswissenschaften promoviert. Als Expertin für Krisenkommunikation und Mitinhaberin einer großen PR Agentur und später der eigenen Beratungsgesellschaft unterstützte sie viele Jahre nationale und internationale Führungskräfte in allen Fragen der Unternehmensreputation, des Veränderungsmanagements sowie der Krisenprävention und -kommunikation.

Als PR-Managerin hat sie zunächst in verschiedenen leitenden Positionen in der Industrie gearbeitet, bevor sie auf die Beratungsseite wechselte.

Sie ist Autorin von „Wer die Reputation hat, hat die Zukunft: Reputationsmanagement in Unternehmen“, „SOS Krise – souverän – orientiert – sicher: PR in schwierigen Zeiten“ sowie Mitherausgeberin „Handbuch der Unternehmenskommunikation“.

Folge Elke Neujahr auf Twitter und Linkedin.

Chief Financial Officer: Jérôme-Oliver Quella

Jérôme-Oliver Quella ist seit 2022 Geschäftsführer der DKMS und verantwortet als Chief Financial Officer das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Administration und die Verwaltung der DKMS Standorte.

Jérôme-Oliver Quella hat Betriebswirtschaft an der Universität Augsburg studiert und ergänzend einen Master im internationalen Wirtschaftsrecht (LL.M.) an der Dresden International University absolviert.

Er war mehrere Jahre bei führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig und arbeitete in verschiedenen leitenden Positionen in internationalen und gemeinnützigen Organisationen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Corporate Finance, Internationale Steuern, sonstige Kapitalmarkt-Compliance sowie interne IT.

Chief Medical Officer: Dr. Dr. Alexander Schmidt

Dr. Dr. Alexander Schmidt ist seit 2013 Geschäftsführer der DKMS. Als Chief Medical Officer verantwortet er alle Bereiche, die sich vor, während und nach einer Spende fachlich und koordinativ um die Information, Beratung und Betreuung der Spender kümmern – alles mit dem Ziel, für die DKMS Spender:innen eine sichere Knochenmarkentnahme oder periphere Blutstammzellspende zu gewährleisten.

Auch die Pflege der Beziehungen zu Transplantationszentren, Sucheinheiten und Registern sowie die medizinische Beratung der internationalen DKMS Organisationen sind in seinem Verantwortungsbereich verankert. Ebenso unterschiedliche Qualitätsprogramme und wissenschaftliche Projekte.

Alexander Schmidt hat in Mathematik und Medizin promoviert. Nach der Tätigkeit als Arzt im Praktikum an der Universitätsklinik Heidelberg arbeitete er als Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf Themen des Gesundheitswesens. Seit 2002 ist er für die DKMS in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. So verantwortet er als Chief Executive Officer auch das DKMS Life Science Lab und die DKMS Stem Cell Bank sowie als Chief Scientific Officer des DKMS Registry.