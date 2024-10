Angelina will leben!

Im August dieses Jahres ändert sich das Leben der erst 16-jährigen Angelina aus Neumünster von einem auf den anderen Tag. Das ruhige, hilfsbereite und freundliche Mädchen hat Blutkrebs. Genauer gesagt: akute myeloische Leukämie. Mit der Diagnose bricht für Angelina eine Welt zusammen: Nur eine Woche zuvor hat sie hochmotiviert ihre Ausbildung im Hotel begonnen, ist noch regelmäßig zum Sport gegangen und hat Zukunftspläne geschmiedet. Jetzt bestimmen die nächste Behandlungsphase und der Klinikalltag ihr Leben, von dem sie sich mit Fantasybüchern, Horrorfilmen und Familienbesuchen abzulenken versucht. An ihrem großen Traum, einmal nach New York zu reisen, hält Angelina weiterhin fest. Sie und ihre Familie haben große Hoffnung, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Doch dazu braucht sie eine lebensrettende Stammzellspende. Deshalb appelliert ihre Familie: „Es kann jeden treffen! Wir haben gerade selbst erlebt, wie schnell es gehen kann. Lasst euch für Angelina und für andere registrieren. Gibt es ein schöneres Gefühl, als einem Menschen das Leben zu retten?”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/angelina ein Registrierungsset bestellen.

Um Patient:innen wie Angelina bei der Vermittlung von passenden Stammzellspender:innen zu unterstützen, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Unter www.dkms.de/angelina besteht die Möglichkeit, sich über die Online-Registrierungsaktion für Angelina das Registrierungsset zu bestellen. Zu diesem Zweck kann der Link zur Aktion über alle Kanäle und weiteren Verbreitungsmöglichkeiten geteilt werden.