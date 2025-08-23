Spender:in werdenGeld spenden
Ein krebskrankes Kind mit Glatze lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion

Bist du mein Leuchtturm?

American Sportsclub Leipzig Hawks e.V., LSV Südwest e.V., Windorfer Str. 63, 04229 Leipzig, Deutschland
23.08.2025
14:00 (MESZ)
23.08.2025
18:00 (MESZ)
Info Presse
Seit diesem Frühjahr ist im Leben von Friedrich und seinen Eltern nichts mehr wie es war. Im April erhielt der 6-Jährige die Diagnose Burkitt-Lymphom, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Statt mit anderen Kindern aus der Kita zu spielen oder seinen Sommerurlaub an der Nordsee zu verbringen – Friedrich liebt das Meer, den Otto-Waalkes-Leuchtturm und Windmühlen – verbringt er nun die Zeit in der Klinik. Fünf Chemotherapien hat er hinter sich und benötigt nun, um wieder gesund zu werden, eine Stammzellspende. „Man verfällt in eine Art Schockstarre. Die ersten Wochen weiß man nicht, wie man mit dem Schrecken umgehen soll. Irgendwann lernt man zu funktionieren”, berichten seine Eltern. Beide sind dauerhaft bei Friedrich in der Klinik. Lichtblicke für den 6-Jährigen dort: „101 Dalmatiner” oder „Kevin alleine in New York” schauen oder zur Musik aus dem Radio tanzen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in für Friedrich registrieren – vielleicht bist genau du das passende Match!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/friedrich ein Registrierungsset bestellen.

Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Familie steht im Garten, eines der Kinder hält eine Einschulungstüte.
Registrierungsaktion
Unser Volker soll leben
Baddeckenstedt/Wartjenstedt
23.08.2025
Eine Frau mit Brille lächelt.
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Katrin
Hürth
23.08.2025
Ein Mann steht in einer Küche
Registrierungsaktion
Komm, wir machen das Beste draus
Oberzent
24.08.2025
Ein Mann und eine Frau in rotem Gewand halten ein Schild
Registrierungsaktion
DKMS x Superbloom
München
30.08.2025 - 31.08.2025
Eine Familie posiert für ein Foto.
Registrierungsaktion
Gemeinsam für meinen Mann und unseren Papa
Köln
31.08.2025
Registrierungsaktion
DKMS x GLÜCKSGEFÜHLE
Hockenheim
12.09.2025 - 13.09.2025
Werbeplakat für eine Benefizrundfahrt mit den Logos der Sponsoren.
Registrierungsaktion
Rund um den Solling: Gemeinsam sportlich gegen Blutkrebs
Holzminden
05.10.2025
Aktiv werden
