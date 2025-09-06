ELF Championship Game 2025

Nach einer erfolgreichen ersten Saison setzen wir zusammen mit der European League of Football (ELF) unsere starke Partnerschaft auch 2025 fort. Unter dem Motto „Wir tackeln gemeinsam Blutkrebs!“ gehen wir in die zweite gemeinsame Season – mit vielen neuen Aktionen und jeder Menge Teamgeist.

Wir sind beim ELF Championship Game am 07. September 2025 in Stuttgart am Start und unser Registrierungsstand ist von 10 bis 14 Uhr auf der Power Party besetzt. Der Zugang und damit die Möglichkeit zur Registrierung ist ohne Ticket möglich.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren in Registrierungsset bestellen.