Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann mit Brille schaut in die Kamera.
Registrierungsaktion

Hilfe für Herbert

Vereinsheim Werries 1922 e.V., Am Wellenbad 28, 59071 Hamm, Deutschland
21.09.2025
10:00 (MESZ)
21.09.2025
14:00 (MESZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Herbert ist als unaufgeregte Person ein wunderbarer Ruhepol für die Menschen in seinem Umfeld. Durch seine hilfsbereite Art ist auf ihn immer Verlass. Auch in seinem Schützenverein ist Herbert als Urgestein schon seit langer Zeit ein wichtiger Pfeiler. Aktuell muss sein Umfeld jedoch auf seine Unterstützung verzichten. Schuld daran ist die Diagnose Leukämie, die das Leben des 71-Jährigen und seiner Familie völlig auf den Kopf stellt. Dieser Schock war für ihn und sein Umfeld nicht leicht zu verkraften.

Bei einer Veranstaltung im Juni fühlte sich Herbert plötzlich unwohl, wurde bleich und bekam Nasenbluten. Die Situation entpuppte sich nach ersten Untersuchungen schnell als ernst: Er kann die Krankheit nur besiegen, wenn es – irgendwo auf der Welt – eine:n passende:n Spender:in gibt, die oder der dieselben Gewebemerkmale hat. Um seinen genetischen Zwilling zu finden, müssen möglichst viele Menschen registriert sein. Auf sein Umfeld kann sich Herbert in dieser schweren Zeit zum Glück verlassen. Sein Verein, der Schützenverein Werries 1922 e.V. organisiert daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion, um Herbert und anderen Betroffenen zu helfen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Maximilian Hansche
Spenderneugewinnung
Hansche@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Ein krebskrankes Kind mit Glatze lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion
Bist du mein Leuchtturm?
Höhnstedt
06.09.2025
Ein Mann hält zwei Kinder in den Armen.
Registrierungsaktion
Schenke Zeit - für René und andere Betroffene
Weinheim
06.09.2025
Ein blaues und rotes rechteckiges Schild mit einem Mann, der einen Fußball schießt
Registrierungsaktion
ELF Championship Game 2025
Stuttgart
07.09.2025
Ein Mann hält zwei Kinder in den Armen.
Registrierungsaktion
Schenke Zeit - für René und andere Betroffene
Weinheim
07.09.2025
Registrierungsaktion
DKMS x GLÜCKSGEFÜHLE
Hockenheim
12.09.2025 - 13.09.2025
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion an Blaulichtmeile
Iserlohn
13.09.2025
Eine Frau lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion
Optimismus ist der Schlüssel zum Glück
Golzow
13.09.2025
Eine Frau in Feuerwehrmontur hält einen Wasserschlauch in den Händen.
Registrierungsaktion
Lebensretterin sucht Lebensretter:in
Burg (Dithmarschen)
14.09.2025
fünf Personen in roten Shirts
Registrierungsaktion
Dorfflohmarkt des Kulturgemeinschaft Bettmar e. V.
Bettmar (Vechelde)
21.09.2025
Eine Frau steht mit Fahrradhelm und Rennbrille auf einem Berg und hält Peace-Zeichen in die Luft.
Registrierungsaktion
Bergauf und bergab
Waldsassen
21.09.2025
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Registrieren für Kämpferin Yvonne
Jüchen
04.10.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH