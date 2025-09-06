Hilfe für Herbert

Herbert ist als unaufgeregte Person ein wunderbarer Ruhepol für die Menschen in seinem Umfeld. Durch seine hilfsbereite Art ist auf ihn immer Verlass. Auch in seinem Schützenverein ist Herbert als Urgestein schon seit langer Zeit ein wichtiger Pfeiler. Aktuell muss sein Umfeld jedoch auf seine Unterstützung verzichten. Schuld daran ist die Diagnose Leukämie, die das Leben des 71-Jährigen und seiner Familie völlig auf den Kopf stellt. Dieser Schock war für ihn und sein Umfeld nicht leicht zu verkraften.

Bei einer Veranstaltung im Juni fühlte sich Herbert plötzlich unwohl, wurde bleich und bekam Nasenbluten. Die Situation entpuppte sich nach ersten Untersuchungen schnell als ernst: Er kann die Krankheit nur besiegen, wenn es – irgendwo auf der Welt – eine:n passende:n Spender:in gibt, die oder der dieselben Gewebemerkmale hat. Um seinen genetischen Zwilling zu finden, müssen möglichst viele Menschen registriert sein. Auf sein Umfeld kann sich Herbert in dieser schweren Zeit zum Glück verlassen. Sein Verein, der Schützenverein Werries 1922 e.V. organisiert daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion, um Herbert und anderen Betroffenen zu helfen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.