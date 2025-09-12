Lebensretter:innen an Kasse 1 gesucht

„Cornelia ist einfach eine herzensgute Seele. Liebenswürdig, immer hilfsbereit – aber auch selbstbewusst und stark.” So beschreibt Freundin Corina die 57-Jährige aus Königswartha. Sie ist Kassiererin in einem Supermarkt und blüht im Kontakt mit ihren Kund:innen vollkommen auf. Hier merkt man sofort: Cornelia hat den Laden im Griff, jederzeit den passenden Spruch auf den Lippen und hält ihrer Freundin Corina, die gleichzeitig Markleiterin ist, an der Kasse den Rücken frei. Außerdem engagiert sie sich mit ihrer Gebrauchtwarenbörse für die Grundschule. Doch das geht jetzt nicht mehr. Denn Cornelia hat Blutkrebs.

Alles begann mit starken Kopfschmerzen, Blässe und Schwäche. „Das kann doch nicht sein. Ich bin doch noch gar nicht so alt”, dachte sich Cornelia und ging zum Arzt. Verschiedene Untersuchungen brachten schließlich die Krankheit ans Licht. Um wieder gesund zu werden, benötigt sie dringend eine Stammzellspende. „Mein größter Wunsch ist, dass ich das hier überstehe. Dass ich hier lebend rauskomme”, sagt Cornelia. Ganz besonders für ihre Tochter Lea und ihren Mann Steffen möchte sie die Krankheit überstehen. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/cornelia ein Registrierungsset bestellen.