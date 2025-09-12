Spender:in werdenGeld spenden
Eine Frau sitzt an einer Supermarktkasse und lächelt.
Registrierungsaktion

Lebensretter:innen an Kasse 1 gesucht

Feuerwehr Königswartha, Gutsstraße 7, 02699 Königswartha, Deutschland
28.09.2025
13:00 (MESZ)
28.09.2025
17:00 (MESZ)
Info Presse
„Cornelia ist einfach eine herzensgute Seele. Liebenswürdig, immer hilfsbereit – aber auch selbstbewusst und stark.” So beschreibt Freundin Corina die 57-Jährige aus Königswartha. Sie ist Kassiererin in einem Supermarkt und blüht im Kontakt mit ihren Kund:innen vollkommen auf. Hier merkt man sofort: Cornelia hat den Laden im Griff, jederzeit den passenden Spruch auf den Lippen und hält ihrer Freundin Corina, die gleichzeitig Markleiterin ist, an der Kasse den Rücken frei. Außerdem engagiert sie sich mit ihrer Gebrauchtwarenbörse für die Grundschule. Doch das geht jetzt nicht mehr. Denn Cornelia hat Blutkrebs.

Alles begann mit starken Kopfschmerzen, Blässe und Schwäche. „Das kann doch nicht sein. Ich bin doch noch gar nicht so alt”, dachte sich Cornelia und ging zum Arzt. Verschiedene Untersuchungen brachten schließlich die Krankheit ans Licht. Um wieder gesund zu werden, benötigt sie dringend eine Stammzellspende. „Mein größter Wunsch ist, dass ich das hier überstehe. Dass ich hier lebend rauskomme”, sagt Cornelia. Ganz besonders für ihre Tochter Lea und ihren Mann Steffen möchte sie die Krankheit überstehen. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/cornelia ein Registrierungsset bestellen.

Eine Frau lächelt in die Kamera
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Weitere Aktionen

Registrierungsaktion
DKMS x GLÜCKSGEFÜHLE
Hockenheim
12.09.2025 - 13.09.2025
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion an Blaulichtmeile
Iserlohn
13.09.2025
Eine Frau lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion
Optimismus ist der Schlüssel zum Glück
Golzow
13.09.2025
Eine Frau in Feuerwehrmontur hält einen Wasserschlauch in den Händen.
Registrierungsaktion
Lebensretterin sucht Lebensretter:in
Burg (Dithmarschen)
14.09.2025
Zwei Bilder nebeneinander, ersteres von einem Jungen mit Glatze, letzteres zeigt eine Familie in festlichen Klamotten.
Registrierungsaktion
Hoffnung für Friedrich und Guido
Köln
18.09.2025
Eine Gruppe von Feuerwehrleuten steht vor einem roten Lastwagen
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Achim und andere
Mossautal
20.09.2025
fünf Personen in roten Shirts
Registrierungsaktion
Dorfflohmarkt des Kulturgemeinschaft Bettmar e. V.
Bettmar (Vechelde)
21.09.2025
Ein Mann mit Brille schaut in die Kamera.
Registrierungsaktion
Hilfe für Herbert
Hamm
21.09.2025
Eine Frau steht mit Fahrradhelm und Rennbrille auf einem Berg und hält Peace-Zeichen in die Luft.
Registrierungsaktion
Bergauf und bergab
Waldsassen
21.09.2025
Eine Frau mit Brille und Schal legt ihren Arm um ein Mädchen.
Registrierungsaktion
Hoffnung hat viele Farben - schenkt sie Karolin!
Werdau
04.10.2025
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Registrieren für Kämpferin Yvonne
Jüchen
04.10.2025
