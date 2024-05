Chemnitz Metal Culture 2024

Am 26. Mai ist in Chemnitz im Rahmen der von der Wacken Foundation präsentierten Chemnitz Metal Culture im Kraftverkehr Chemnitz die Registrierung als potenzielle Spenderin oder potenzieller Spender in unsere Datei möglich. Wir freuen uns sehr und laden die Besucher:innen sehr herzlich dazu ein, vorbeizukommen. Sehr gerne stehen wir an diesem Wacken Foundation Family Day auch für Fragen zur Verfügung und informieren sehr gerne rund um unser Thema.

Zum Hintergrund: Die Wackenfamilie und die Metalfans stehen bereits seit vielen Jahren für enorme Hilfsbereitschaft und Solidarität. Bereits seit 2014 leistet das Team des Wacken Open Air (W:O:A) rund um die Gründer & Organisatoren Holger Hübner und Thomas Jensen mit Registrierungsaufrufen an die Fans und dem traditionellen Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation einen großen Beitrag dazu, unsere Datei zu vergrößern und so die Chancen für Patient:innen auf einen "Treffer" im weltweiten Suchlauf zu erhöhen. Zehn Jahre W:O:A & DKMS – das sind 10 Jahre Freundschaft und ganz großer Rock’n Roll für Patient:innen weltweit.

Ursprünglicher Auslöser für das beeindruckende und langjährige Engagement des Teams war im Jahr 2014 die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess. Seither haben sich mehr als 11.700 Wackenfans bei der DKMS in Deutschland registriert – entweder während des Festivals am traditionellen Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation oder online unter www.dkms.de/wacken. 85 von ihnen konnten bereits Stammzellen spenden und gaben so Patient:innen in 27 Ländern eine zweite Lebenschance.

Wir danken allen Beteiligten an dieser Stelle sehr herzlich und wünschen eine tolle Veranstaltung in Chemnitz. Rock on!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.