Gemeinsam für Linda und andere

Linda leidet an Blutkrebs. Deswegen ist für sie eine Stammzellspende überlebenswichtig. Die 42-Jährige ist Rösratherin mit Herz und Seele. Als Vorsitzende des Heimatvereins Rambrücken, setzt sie sich seit über 10 Jahren für die Menschen in der Region ein. Doch jetzt ist die zweifache Mutter auf Hilfe angewiesen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich während des Sommerfests des Heimatvereins Rambrücken als potentielle Stammzellspenderin oder potentieller Stammzellspender registrieren - für Linda und die vielen anderen Betroffenen, die auf eine zweite Lebenschance warten.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.