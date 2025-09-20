Katrin braucht dich... oder dich...

Im Rahmen einer Schwangerschaftsvorsorge erhält Katrin die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Bereits einen Tag später beginnt der erste Zyklus der Chemotherapie. Schließlich kommt ihr kleines Mädchen elf Wochen zu früh zur Welt. Doch Katrin gibt nicht auf und kämpft. Sie will ihre beiden Kinder, Josefine und Julius, aufwachsen sehen und als Mama für sie da sein. Sie, die in ihrer Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr immer für andere da ist, braucht nun dich … oder dich …? Vielleicht bist du das passende Match und schenkst Katrin die Chance auf ein weiteres Leben. Bitte registriere dich!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/katrin in Registrierungsset bestellen.