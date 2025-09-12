Gemeinsam für Achim und andere

Achim aus Mossautal ist seit über 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr für die Menschen in der Region im Einsatz. Doch jetzt braucht er Hilfe. Seit 2023 leidet er an Lymphdrüsenkrebs. Nach zahlreichen erfolglosen Therapien ist eine Stammzellspende für Achim überlebenswichtig. Um die Suche nach einer passenden Spenderin oder einem passenden Spender für Achim und die vielen anderen Betroffenen zu unterstützen, rufen seine Feuerwehrkameraden zur Registrierung auf.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren in Registrierungsset bestellen.