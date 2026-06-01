Heute Leben retten!

Der zweijährige Emilio leidet an chronischer Granulomatose (CGD), einer lebensbedrohlichen Erkrankung des blutbildenden Systems. Um zu überleben, benötigt er dringend eine Stammzellspende.

Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Doch wie Emilio finden viele keine passende Spenderin oder keinen passenden Spender.

Genau das wollen wir von der Kinderarztpraxis Schreier gemeinsam mit dem BSG Sohland-Oppach und der DKMS ändern!

Vielleicht sind deine Stammzellen die einzige Rettung.

Mach mit! Registriere dich und schenke Patientinnen und Patienten weltweit die Chance auf ein zweites Leben.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.