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Werbeposter von INTERSPORT und der DKMS. Abgebildet sind drei Männer in roten Trikots, die einen Kreis bilden.
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Gemeinsam aktiv werden. Gemeinsam Hoffnung schenken! INTERSPORT lädt zum DKMS Registrierungstag nach Berlin ein

INTERSPORT Clubhouse, Ravelinplatz, 10178 Berlin, Deutschland
11.07.2026
12:00 (GMT+2)
11.07.2026
20:00 (GMT+2)
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Gemeinsam aktiv werden. Gemeinsam Hoffnung schenken! INTERSPORT Deutschland lädt zum DKMS Registrierungstag nach Berlin ein.

Am 11. Juli 2026 steht das INTERSPORT Clubhouse am Ravelinplatz am Alexa ganz im Zeichen der Hoffnung für Blutkrebspatient:innen. Vor Ort sollen möglichst viele Menschen motiviert werden, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren, um zweite Lebenschancen für Betroffene zu schaffen.

Ab 16 Uhr findet außerdem der DKMS Clubhouse Cup statt – ein 2-gegen-2-Fußballturnier für Berliner Sportvereine, Freizeitmannschaften und Freundesgruppen. Gemeinsam setzen wir ein sichtbares Zeichen gegen Blutkrebs.

Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele Blutkrebspatient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Leben. Vielleicht bist genau Du das passende Match.

Die Registrierung dauert nur wenige Minuten und erfolgt ganz einfach per Wangenabstrich. Wenn Du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, komm vorbei und registriere Dich direkt vor Ort. Gemeinsam mit INTERSPORT Deutschland möchten wir die Chance erhöhen, dass noch mehr Blutkrebspatient:innen durch eine lebensnotwendige Stammzellspende geholfen werden kann.

Corporate Communications
metz@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
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