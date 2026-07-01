Gemeinsam gegen Blutkrebs

Vor wenigen Tagen fuhr die vierjährige Jette noch voller Vorfreude mit ihrer Familie in den Urlaub. Dann bekam sie plötzlich starke Bauchschmerzen. Was zunächst wie eine Blinddarmentzündung aussah, entwickelte sich innerhalb weniger Tage zu einem Albtraum: Nach weiteren Untersuchungen und der Verlegung in eine Spezialklinik stand die erschütternde Diagnose fest: Jette hat Blutkrebs. Statt unbeschwerter Ferientage beginnt für die Kleine nun der Kampf gegen die Krankheit. Noch ist ungewiss, ob Jette eine Stammzellspende benötigen wird. Doch ihre Familie möchte für alle Eventualitäten vorbereitet sein und organisiert deshalb gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/jette ein Registrierungsset bestellen.